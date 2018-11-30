Верховный суд поддержал «Укринком» в споре с Фондом гарантирования вкладов

Большая палата Верховного суда установила, что компания «Укринком» и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов «Укринбанк» — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле 2016 года состоялась только переименование, изменение адреса и кодов видов деятельности. Таким образом, суд подтвердил, что «Укринком» является носителем прав и обязательств «Укринбанка».

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на соответствующее решение суда по делу №826/16227/16, которое было обнародовано накануне в Едином реестре судебных решений.

«После того, как в декабре 2015 года «Укринбанк» был признан неплатежеспособным, а после этого Нацбанк и Фонд гарантирования приняли решение о его ликвидации, акционеры банка обжаловали эти решения в суде. Рядом судебных решений действия НБУ и ФГВФЛ были признаны незаконными, это позволило акционерам «Укринбанка» возобновить работу финучреждения. Однако поскольку Нацбанк уже лишил его лицензии, было принято решение начать работу в формате обычной компании вне юрисдикции банковского регулятора», — отмечается в релизе компании.

Соответствующие решения были приняты на собрании акционеров «Укринбанка» в июле-августе 2016 года. Именно их обжаловал Фонд гарантирования в рамках дела №826/16227/16, привлекая в качестве третьих лиц Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру.

Окружной админсуд Киева, а затем и Киевский апелляционный админсуд закрыли производство по этому делу, поскольку считали, что дело должно рассматриваться в хозяйственных судах. Фонд не согласился с этим и обратился в Высший админсуд, затем в Кассационный админсуд (в составе ВС), а тот, в свою очередь, передал дело на рассмотрение Большой палаты.

Рассмотрев доводы сторон и изучив дело, Большая палата приняла решение, что жалоба Фонда не подлежит удовлетворению, отмечают авторы документа, ссылаясь на решение суда.

«При этом Большая палата установила обстоятельства, которые являются преюдициальными, то есть не подлежащими дальнейшему доказыванию в судах по спорам, в которых ПАО «Укринком» принимает участие как в качестве истца, так и в качестве ответчика. В частности, установлено, что 13 июля и 5 августа 2016 года на внеочередном собрании акционеров было изменено лишь наименование общества, его местонахождение, виды деятельности и сведения о руководителе юридического лица. Таким образом, не произошло реорганизации», — прокомментировал руководитель юридического департамента ПАО «Укринком» Алексей Богушко.

По его словам, правовые последствия реорганизации юридического лица и его переименование противоположные. «В результате переименования не создается новое юридическое лицо, процедура переименования не требует регламентированности и нормативной процедуры как реорганизация.

Следовательно, решение Большой палаты еще раз подчеркивает правильность правовой позиции компании «Укринком» относительно правового статуса и правосубъектности компании как надлежащего держателя всех прав и обязательств ПАО «Укринбанк», — добавил он.

Напомним, ранее Фонд гарантирования вкладов распространял информацию, согласно которой он не согласен с тем, что «Укринком» является правопреемником «Укринбанка», ссылаясь на незавершенные судебные разбирательства.