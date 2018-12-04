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Украина исчерпала дополнительные квоты ЕС на мед и обработанные томаты - Минагро

Украина исчерпала дополнительные квоты ЕС на мед и обработанные томаты - Минагро

Тарифные квоты ЕС на импорт целого ряда украинских аграрных и пищевых товаров по состоянию на 4 декабря 2018 года на 100% исчерпаны. При этом уже использованы объемы и дополнительных торговых преференций.

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, информирует пресс-служба Минагрополитики.

«Уже третий год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней торговли в области АПК между Украиной и ЕС в рамках ЗСТ. Украинские производители все активнее пользуются импортными тарифными квотами, предоставленными ЕС. По состоянию на 4 декабря 2018 года полностью исчерпаны объемы квот на украинский мед, солод и клейковину, крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, пшеницу, кукурузу, ячменную крупу и муку, сливочное масло и пасты, а также на мясо птицы», – подчеркнула Трофимцева.

По материалам УКРИНФОРМ
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