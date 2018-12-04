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У Ярославского сообщили о росте пассажиропотока Харьковского аэропорта на 19%

У Ярославского сообщили о росте пассажиропотока Харьковского аэропорта на 19%

Пассажиропоток Международного аэропорта “Харьков”, входящего в группу DCH Александра Ярославского, в октябре текущего года составил почти 72,7 тысячи человек – это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба DCH.

Всего за 11 месяцев 2018 г. из харьковского аэропорта отправились свыше 883,9 тысяч пассажиров – это на 19% больше, чем за соответствующий промежуток времени в 2017 году. Число международных вылетов из аэропорта в октябре достигло 386 – это на 36 перелетов больше, чем в октябре прошлого года. В общей сложности за 11 месяцев 2018 года из Международного аэропорта “Харьков” осуществлено 4 311 вылетов по внутренним и международным направлениям.

“Самыми популярными регулярными направлениями в этом месяце были Киев (МАУ), Стамбул (Turkish airlines, Pegasus), Варшава (LOT), Катовице (Wizz Air), Дортмунд (Wizz Air), Гданьск (Wizz Air), Вроцлав (Wizz Air), Тель-Авив (МАУ), Минск (Belavia). Также в прошлом месяце в аэропорту открылись регулярные направления в Гданьск и Вроцлав от Wizz Air. Также в ноябре из аэропорта “Харьков” открылось два новых международных направления. Компания Wizz Air запустила рейсы в Лондон и Вену”, – сказано в сообщении.

Более того, Международный аэропорта “Харьков” продолжает расширять сеть международных маршрутов пассажирских авиаперевозок. С 2019 года “первая столица” будет связана регулярным прямым авиасообщением с Одессой, Краковом, Римом и Миланом, билеты на новые рейсы уже доступны в продаже.

По материалам РБК-Украина
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