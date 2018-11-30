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Депутаты отменили поэтапное повышение экологического налога

Депутаты отменили поэтапное повышение экологического налога

Верховная Рада в четверг, 6 декабря, внесла поправки в принятый две недели назад закон об изменении размера налогов в 2019 году. За поправки проголосовали 248 депутатов.

Поправки, обнародованные на сайте парламента, предусматривают повышение ставок налога за выбросы двуокиси углерода с 0,41 грн до 10 грн за тонну.

В то же время принятый народными депутатами 23 ноября 2018 года вариант законопроекта содержал норму о дальнейшем повышении указанного налога: с 2020-го – до 15 грн/тонна, с 2021-го – до 20 грн/тонна, с 2022 года – до 25 грн/тонна.

Кроме того, утвержденные поправки продлевают режим освобождения от НДС операций с ломом черных и цветных металлов, бумаги и картона для утилизации (макулатуры и отходов) до 2022 года.

Напомним, что ресурсный законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс предусматривает повышение ряда акцизов и сборов. Народные депутаты приняли его во втором чтении и в целом в ночь с 22 на 23 ноября 2018 года.

Ранее законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины Рада приняла за основу в первом чтении 8 ноября. После ряда неудачных голосований документ поддержали 233 депутата.

По материалам Корреспондент.net
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