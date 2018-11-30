Межбанк: доллар к 27,88 упал на дефиците гривны, нехватке покупателей СКВ и избытке валюты

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 15,02 коп., на торгах четверга повысился на 9,61 коп., оказавшись на уровне 27,8796 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,55 коп., составил 27,8815 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.06, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,87/27,91 UAH/USD. Спустя 12 минут доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,87/27,88 UAH/USD. Рынок, словно испугавшись столь заметной просадки котировок СКВ до этого уровня, затих, свернув операции и перейдя в режим ожидания регулятора. После 10.38 НБУ вышел на межбанк, инициировав скупку долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,88 UAH/USD. По неподтвержденным данным, Регулятор предупредил игроков межбанка о «серьезности» своих намерений, планируя выкупить с рынка значительную сумму валюты.
Последнее и сам факт гривневой интервенции изменило настроение на рынке «зеленого» безнала. Покупателям стало понятно, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит, и они начали приобретать доллар, совместными усилиями с НБУ подняв его курс к 27,88/27,89 UAH/USD. Установившееся равновесие покупок и продаж сохранило неизменность этих цен до полудня. В 12.00 регулятор покинул рынок, унося с собой изрядную партию СКВ, и это обстоятельство возобновило коррекцию доллара, тотчас просевшего к 27,87/27,88 UAH/USD.
После обеда, с 13.50 коррекция «американца» продолжалась, его цена в указанный час расширила спред до 27,86/27,88 UAH/USD.
Ближе к закрытию торгов, на 15.20, эти локальные низы на опустевшем уже рынке были выкуплены, приподняв курс доллар к 27,865/27,890 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.
В районе отметки 27,865/27,890 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 06 декабря.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,87 / 27,88
евро – 31,68 / 31,67
российский рубль – 0,416/ 0,417
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