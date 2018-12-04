Киев системно решает проблему недостаточного тепла в домах, - КГГА

Город проводит обследование жилых домов, где люди жалуются на “недогревы”.

Об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил во время инспекции жилого дома на улице Московской, 15, где жители жаловались на недостаточную температуру отопления, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“Ежесуточно в диспетчерскую “1557” поступают обращения относительно недостаточной температуры отопления. Мы должны определить и устранить причины возможных недогревов путем проведения совместных инспекций жилищно-эксплуатационных участков и исполнителей услуг – КП “Киевтеплоэнерго” или ООО “Евро-Реконструкция”. Выявив причину проблемы, мы выявляем и ответственных за ее устранение”, – сказал он.

В Киеве проводятся также системные обзоры домов с так называемыми “недогревами”, которые осуществляет городская жилищно-коммунальная инспекция (Управление самоуправляющегося контроля КГГА).

Он заметил, что, из практики, в доме могут быть: недостаточные параметры подачи теплоносителя – это ответственность теплоснабжающей компании; некорректная работа внутридомовой системы теплоснабжения, “воздушные пробки”, их устранение – задача управляющей компании и ее подразделений – жилищно-эксплуатационных участков. Кое-где фиксируется, что причиной нарушения работы домовой системы отопления являются сами жильцы, когда батареи выносят на балконы, прокладывают пол с подогревом или увеличивают количество секций на радиаторах и тому подобное.