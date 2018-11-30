Врачи в Киеве брали взятки с АТОшников: при обыске нашли 130 тысяч долларов

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В Киеве в среду, 5 декабря, разоблачили врача-эксперта Центральной военно-врачебной комиссии и председателя столичного центра медико-социальной экспертизы. Чиновники наладили преступный бизнес на раненых АТОшниках.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, пишет “Сегодня”.
Ранее в прокуратуре сообщили, что за подтверждение инвалидности чиновники брали взятки. Так, с одного воина, получившего тяжелое ранение ноги на Донбассе, эскулапы требовали более 40 тысяч гривен.
“Но это верхушка айсберга. Во время дальнейших обысков по местам работы и проживания мы обнаружили еще более 20 папок с документами бойцов АТО, к каждой из которых был прикреплен конверт с деньгами. Общая сумма изъятого составляет 130 тысяч долларов”, – рассказали в СБУ.
В службе подчеркнули, что взяточникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимали соответствующие должности.
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