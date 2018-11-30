Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 17 0

Насалик предложил повысить цену на энергетический уголь госшахт - СМИ

Насалик предложил повысить цену на энергетический уголь госшахт - СМИ

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил поднять цену на энергетический уголь государственных шахт на 10,5% – до 2,8 тыс. грн с 2,535 тыс. грн за тонну (без НДС), сообщают “Наші гроші” со ссылкой на протокол совещания министра с представителями энергорынка.

Такое повышение, по словам И.Насалика, позволит улучшить состояние государственных шахт, однако все равно не покроет себестоимость их угольной продукции.

Согласно тексту протокола, потребность украинских ТЭС и ТЭЦ в угле в 2019 году составляет 28,2 млн тонн.

По материалам Наші гроші
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Минэнергетики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина