Стартовали электронные торги разрешениями на пользование недрами

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) опубликовала в системе ProZorro.Продажи первые 10 лотов по нефтегазовым участкам, которые впоследствии будут выставлены на прозрачных аукционах. Об этом сообщил и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

“ProZorro.Продажи уже успешно продает активы банков, государственных компаний, коммунальных предприятий. И (система) полностью готова к тому, чтобы продавать разрешения на пользование недрами”, – заявил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

По условиям пилотного проекта, экспозиция лотов составляет 90 дней, что позволит потенциальным покупателям тщательно подготовиться к аукционам. Ограничений в отношении участников аукционов нет, но это должны быть юридические лица с украинской регистрацией. А для того, чтобы предотвратить появление так называемых “спящих” лицензий, победитель торгов должен иметь обязательства по выполнению обязательного минимального перечня работ, в противном случае покупатель будет лишен лицензии.