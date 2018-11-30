Стартовали электронные торги разрешениями на пользование недрами

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Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) опубликовала в системе ProZorro.Продажи первые 10 лотов по нефтегазовым участкам, которые впоследствии будут выставлены на прозрачных аукционах. Об этом сообщил и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
“ProZorro.Продажи уже успешно продает активы банков, государственных компаний, коммунальных предприятий. И (система) полностью готова к тому, чтобы продавать разрешения на пользование недрами”, – заявил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
По условиям пилотного проекта, экспозиция лотов составляет 90 дней, что позволит потенциальным покупателям тщательно подготовиться к аукционам. Ограничений в отношении участников аукционов нет, но это должны быть юридические лица с украинской регистрацией. А для того, чтобы предотвратить появление так называемых “спящих” лицензий, победитель торгов должен иметь обязательства по выполнению обязательного минимального перечня работ, в противном случае покупатель будет лишен лицензии.
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