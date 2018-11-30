По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,303 млн и 53,191 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 42). Максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,97-2798 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует активных 94 заявок по доллару на сумму более 101, 494 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0500 – 1 00028,0000 – 40027,9600 – 5 00027,9500 – 10 00027,9500 – 60027,9500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9250 – 30 005

27,9300 – 80 000

27,9300 – 6 000

27,9400 – 15 000

27,9400 – 25 000

27,9400 – 75 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9502 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9005 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.