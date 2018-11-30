НАБУ задержало чиновника по подозрению в нанесении ГП «Укркосмос» $8 млн убытков

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Экс-внештатный советник главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) в 2009-2010 годах задержан НАБУ по подозрению в нанесении ГП «Укркосмос» $8,25 млн убытков по проекту «Лыбидь».
Как сообщила в среду пресс-служба НАБУ, 4 декабря задержанному экс-внештатному советнику главы ГКАУ сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.5. ст. 191 ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч.3 ст.209 («Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем») Уголовного кодекса Украины.
Согласно сообщению, в рамках данного расследования, также 4 декабря о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 209 УК сообщено еще одному лицу. Полный статус второго подозреваемого, названного в сообщении «доверенным лицом», в НАБУ не уточняют.
По данным следствия, в 2011-2017 годах подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за пределы Украины и легализовали 8,245 млн грн, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады (EDS) на изготовление ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО Южмаш» для запуска «Лыбиди», уточняет пресс-служба.
«В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одна из составляющих создания Национальной спутниковой системы связи Украины», — отмечается в сообщении пресс-службы.
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