В Huawei прокомментировали задержание финансового директора компании

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Компания Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США.
Об этом говорится в заявлении члена правления Huawei Чэнь Лифана, опубликованном в четверг в социальной сети Weibo.
“Что касается конкретных обвинений, то Huawei предоставлено крайне мало информации. Huawei также не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны госпожи Мэн Ваньчжоу. Компания надеется, что правовая система Канады и США сможет прийти к справедливому решению”, — написал Чэнь Лифан.
В заявлении подчеркивается, что компания Huawei при работе в какой-либо стране действует в соответствии с местным законодательством, а также уважает все принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные экспортные ограничения.
Напомним, посольство КНР в Канаде уже выразило решительный протест по поводу этого задержания, назвав произошедшее серьезным нарушением прав человека.
По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
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