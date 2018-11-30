В Huawei прокомментировали задержание финансового директора компании

Компания Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США.

Об этом говорится в заявлении члена правления Huawei Чэнь Лифана, опубликованном в четверг в социальной сети Weibo.

“Что касается конкретных обвинений, то Huawei предоставлено крайне мало информации. Huawei также не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны госпожи Мэн Ваньчжоу. Компания надеется, что правовая система Канады и США сможет прийти к справедливому решению”, — написал Чэнь Лифан.

В заявлении подчеркивается, что компания Huawei при работе в какой-либо стране действует в соответствии с местным законодательством, а также уважает все принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные экспортные ограничения.

Напомним, посольство КНР в Канаде уже выразило решительный протест по поводу этого задержания, назвав произошедшее серьезным нарушением прав человека.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.