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Президент: с 1 января воин-контрактник первого года службы будет получать от 10 000 грн

Президент: с 1 января воин-контрактник первого года службы будет получать от 10 000 грн

С 1 января воин-контрактник первого года службы будет получать от 10 000 грн. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Мы упорно работаем над тем, чтобы оккупированные агрессором украинские территории были освобождены политико-дипломатическим путем, но он будет успешным только тогда, когда мы будем иметь сильную, надежную и профессиональную армию.

Армии нужно современное мощное оружие, которое защитит Украину от любого агрессора и остановит нападение. Именно поэтому на нужды войска государство тратит значительно больше, чем 5% от ВВП», – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что доволен уровнем боя, который демонстрируют участники военных маневров, а также отметил командиров, которые способны качественно планировать и эффективно управлять подчиненными подразделениями в различных видах боя.

«Сейчас организуется плановая поставка новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники в район ООС. Создан мощный резерв вооруженных сил, который закреплен за воинскими частями, а потому в условиях необходимости готов немедленно стать в строй и защищать страну.

По материалам ЗИК
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