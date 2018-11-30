Государственный «Укргазбанк» вошел в тройку лучших работодателей

Согласно рейтингу работодателей Украины, проведенного журналом «Фокус», в 10-ти важнейших отраслях экономики, формирующих внутренний валовой продукт, ПАО «АБ «Укргазбанк», вошел в тройку лучших работодателей в сфере «Банки и финансы».

Как отмечается в рейтинге, Укргазбанк работает на украинском рынке с 1993 года и де-факто принадлежит государству. Финучреждение позиционирует себя как Экобанк и финансирует проекты, направленные на снижение затрат энергоресурсов и уменьшения вредных выбросов. Работникам банка предлагаются премии, социальный пакет и различные льготы. На сегодняшний день в банке работает почти 4 тыс. человек.

Кроме того, значительным положительным фактором для оценки стало то, что недавно профсоюз Банка заручилась поддержкой Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей, что станет дополнительной гарантией защиты социально – экономических и трудовых прав сотрудников.

Редакция издания зафиксировала инициированные менеджментом банка изменения, которые положительно повлияли на занятость в отрасли и условия труда на банковском рынке в целом. Так, сегодня банк рассматривает резюме студентов и приглашает молодежь на стажировку.

Также, УКРГАЗБАНК на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины и достойно конкурирует с украинскими представительствами ведущих европейских банков.

Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года УКРГАЗБАНК входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров Украины). За 10 месяцев 2018 года чистая прибыль Укргазбанка составила 538 млн грн, что почти на 20% превышает запланированный показатель.