На полмиллиона больше, чем в 2017 году: сколько оформлено биометрических паспортов

С начала года украинцы оформили четыре с половиной миллиона биометрических загранпаспортов.

Это на полмиллиона больше, чем в 2017 году.

По данным Государственной миграционной службы, в целом биометрические загранпаспорта в настоящее время имеют почти одиннадцать миллионов украинских граждан.

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Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба Украины представила онлайн-сервис по оформлению биометрического паспорта – теперь получение документа станет еще быстрее и удобнее, заявили в ведомстве.

Запущен пилотный проект новой электронной услуги, с помощью которой граждане могут внести онлайн свои персональные данные для оформления биометрических документов. Как отмечают в ГМСУ, это сократит время их личного визита в отделение.

Справка finance.ua