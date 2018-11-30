Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 51 0

На полмиллиона больше, чем в 2017 году: сколько оформлено биометрических паспортов

На полмиллиона больше, чем в 2017 году: сколько оформлено биометрических паспортов

С начала года украинцы оформили четыре с половиной миллиона биометрических загранпаспортов.

Это на полмиллиона больше, чем в 2017 году.

По данным Государственной миграционной службы, в целом биометрические загранпаспорта в настоящее время имеют почти одиннадцать миллионов украинских граждан.

Читайте также: Паспорт за 10 минут: нововведения в оформлении документа

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба Украины представила онлайн-сервис по оформлению биометрического паспорта – теперь получение документа станет еще быстрее и удобнее, заявили в ведомстве.

Запущен пилотный проект новой электронной услуги, с помощью которой граждане могут внести онлайн свои персональные данные для оформления биометрических документов. Как отмечают в ГМСУ, это сократит время их личного визита в отделение.

Справка finance.ua

  • С 1 ноября можно менять обычный паспорт на ID-карту. Желающие поменять документ лишатся штампов о браке и прописке.
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина