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В аэропорту "Киев" самолет столкнулся с автомобилем

В аэропорту "Киев" самолет столкнулся с автомобилем

В аэропорту “Киев” имени Сикорского во вторник, 5 декабря, произошла авария – самолет авиакомпании “Мотор Сич” столкнулся с автомобилем наземного обслуживания, который стоял рядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что екипаж самолета Як-40 (бортовой номер UR-MSX) без команды о старте начал движение воздушного судна, в результате чего наехал на автомобиль, который обслуживал этот самолет и еще не закончил все соответствующие операции.

“В результате инцидента самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок. Вследствие столкновения никто не пострадал”, – отметили в пресс-службе.

На борту самолета в это время находилось 19 пассажиров и четверо членов экипажа, в общем ЯК-40 рассчитан на размещение 32 пассажиров. Никто из них в результате инцидента не пострадал.

Известно, что самолет авиакомпании “Мотор Сич” должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 (рейс M9254). В связи с аварией рейс отложен до 14:30. Запасной самолет, который доставит пассажиров до Одессы, вылетел из Запорожья.

По материалам РБК-Украина
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