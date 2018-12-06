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В Госдепе предупредили: трудовая миграция из Украины является угрозой для ее будущего

В Госдепе предупредили: трудовая миграция из Украины является угрозой для ее будущего

В Государственном департаменте США предупредили, что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего Украины.

Об этом заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США, ответственный за государства Восточной Европы и Кавказа, включая Украину.

Он напомнил, что по польским данным, минимум 2 миллиона украинцев работают в Польше.

“Это замечательно для польской экономики, это помогает сбалансировать польскую пенсионную систему. Это неплохо для конкретного украинца, который получает в Польше большую зарплату, чем та, которую он имел дома. В конце концов, это хорошо для американских компаний в Польше, ведь они получают немало умных работников из Украины, которые помогают успеху американского бизнеса. Но все это нехорошо для будущего Украины”, – заявил он.

“Украинские таланты преуспевают – но не у вас в государстве”, – добавил дипломат.

Он привел пример Яна Кума, который переехал из Фастова в Калифорнию, где создал WhatsApp, продал его за $19 млрд и пожертвовал 500 миллионов в благотворительный фонд Силиконовой долины.

“Но украинская власть должна сделать так, чтобы следующие “Яны Кумы” остались в Украине и когда-то пожертвовали 500 миллионов для Киева, а не для Сан-Франциско. Сделать, чтобы следующее поколение украинцев осталось в своем государстве, чтобы они достигали здесь успеха, получали образование, создавали бизнесы – и в конце концов благодарили свою общину, как это происходит в Бостоне или Сан-Франциско. Это – вызов перед Украиной”, – подчеркнул Джордж Кент.

По материалам Економічна Правда
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