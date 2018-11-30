По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (42,866 млн и 61,883 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (66 и 30). Максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,04-28,05 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 96 активных заявок по доллару на сумму более 104, 966 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1200 – 1 000
28,0500 – 10 000
28,0300 – 20 000
28,0000 – 12 000
28,0000 – 40 000
28,0000 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,4900 – 6 500
25,5000 – 10 000
25,5000 – 5 000
25,5000 – 15 000
25,5000 – 20 000
25,5000 – 1 000
25,5000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1065
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9765 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.