Владельцы видеокарт Asus смогут майнить криптовалюту, пока компьютер не используется

Такое заявление тайваньская компания сделала накануне после подписания партнёрского соглашения с поставщиком приложений для майнинга Quantumcloud. По условиям сотрудничества Asus и Quantumcloud, геймеры теперь смогут получать «пассивный доход», предоставляя доступ к своим GPU от Asus в те периоды, когда карты не используются для нужд пользователя.

Согласно заявлению на официальном сайте Quantumcloud, с этим приложением простаивающие в сети геймерские видеокарты будут подпитывать облачные криптомайнеры. За счёт этого владельцы видеокарты смогут получать прибыль в виде доли от добытых токенов. Asus также заверила пользователей, что конфиденциальность их финансовых данных будет защищена в соответствии с Общим регламентом по защите данных GDPR.

Компания объяснила, что пользователи будут получать справедливое вознаграждение в приложении Quantumcloud в соответствии с объёмом вычислительных мощностей, которые владелец карты предоставляет в сеть.

По информации CCN, Asus ежегодно производит бесчисленное количество высококачественных графических карт, у компании громадная пользовательская база. Этого должно хватить на довольно существенный пассивный заработок при помощи ПО от Quantumcloud. Для этого пользователям не потребуется заводить дополнительные кошельки или счета. В систему можно авторизоваться посредством платёжных данных WeChat или PayPal и получать выплаты на них. При этом компания предупреждает, что выплаты гарантировать невозможно.