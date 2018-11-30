Audi инвестирует 14 млрд евро в электромобили

Audi, премиальный бренд немецкого автоконцерна Volkswagen, объявил о намерении инвестировать в период до 2023 года 14 млрд евро на развитие электрического транспорта, цифровизацию и технологии автономного вождения.

В заявлении компании сообщается, что в течение следующих пяти лет в целом её инвестиции в бизнес должны составить 40 млрд евро. Audi также планирует проводить в дальнейшем реструктуризацию, которая уже в 2018 году принесёт её 1 млрд евро прибыли.

«В этом раунде планирования есть чёткая отличительная особенность: мы применяем очень систематический подход к вопросу электрической мобильности и будем ещё более сосредоточены на этом в будущем», — подчеркнул временно исполняющий обязанности председателя правления Audi Брам Шот (Bram Schot).

«Мы на постоянной основе уделяем приоритетное внимание ресурсам для ориентированных на будущее продуктов и услуг, которые очень привлекательны и актуальны для рынка», — добавил Шот.