Audi инвестирует 14 млрд евро в электромобили

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Audi, премиальный бренд немецкого автоконцерна Volkswagen, объявил о намерении инвестировать в период до 2023 года 14 млрд евро на развитие электрического транспорта, цифровизацию и технологии автономного вождения.
В заявлении компании сообщается, что в течение следующих пяти лет в целом её инвестиции в бизнес должны составить 40 млрд евро. Audi также планирует проводить в дальнейшем реструктуризацию, которая уже в 2018 году принесёт её 1 млрд евро прибыли.
«В этом раунде планирования есть чёткая отличительная особенность: мы применяем очень систематический подход к вопросу электрической мобильности и будем ещё более сосредоточены на этом в будущем», — подчеркнул временно исполняющий обязанности председателя правления Audi Брам Шот (Bram Schot).
«Мы на постоянной основе уделяем приоритетное внимание ресурсам для ориентированных на будущее продуктов и услуг, которые очень привлекательны и актуальны для рынка», — добавил Шот.
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