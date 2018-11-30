В НБУ рассказали, когда Ощадбанк начнет взыскание компенсации с России в результате аннексии Крыма

Государственный Ощадбанк сможет взыскать с России $1,3 млрд компенсации за ущерб, нанесенный в результате аннексии Крыма, после прохождения определенных юридических процедур.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

“Россия не признает этого решения, как и некоторые другие решения, принятии в пользу Украины. Поэтому, чтобы получить эти деньги, Ощадбанку нужно вместе со своими юридическими советниками пройти определенные юридические процедуры. Мировая практика, юридическая, имеет определенные инструменты в виде арестов и прочее, но для этого надо пройти еще целый ряд юридических процедур, чтобы можно было заниматься взысканием”, – сказала она.

Напомним, что ранее Ощадбанк распространил сообщение, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с потерянными в Крыму инвестициями.

Решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Кроме суммы возмещения в $1,3 млрд, будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации в отношении убытков, полученных в результате аннексии Крыма.

В целом объем искового заявления Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составляет более 30 тыс. страниц. Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже – в марте 2018 года.

При этом Минюст России заявил, что РФ не признала решение гаагского арбитража по иску Ощадбанка.