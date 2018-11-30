Ученые хотят охладить Землю при помощи спреев

Разговоры о подобном исследовании начали ходить в СМИ еще в прошлом месяце. Группа ученых из Гарвардского и Йельского университетов предложила “обмануть” Солнце “оригинальным, но пока еще не доказанным способом по борьбе с изменением климата”.

Но, как оказалось, речь шла лишь о том, чтобы проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения в принципе.

Как стало известно, идею подхватила другая группа гарвардских ученых, которая решила все же ее проверить в ходе эксперимента, который позволит определить влияние солнечной геоинженерии над нашей головой. Их эксперимент стоимостью в три миллиона долларов может начаться уже в следующем году, сообщает портал ScienceAlert.

Более подробно о проекте сообщает журнал Nature. Проект называется “Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации” (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, SCoPEx) и должен стать частью программы Гарвардского университета по изучению солнечной геоинженерии (Harvard’s Solar Geoengineering Research Program).

В то время как большинство исследований, посвященных воздействию распыленных химических веществ в атмосферу для охлаждения планеты, основаны на компьютерном моделировании, эксперимент SCoPEx предлагается провести в реальных условиях в стратосфере Земли. В ходе эксперимента на высоту около 20 километров над поверхностью Земли планируется запустить воздушный шар, с помощью которого будет выпущен небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция.