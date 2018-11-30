Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15 0

Ученые хотят охладить Землю при помощи спреев

Ученые хотят охладить Землю при помощи спреев

Разговоры о подобном исследовании начали ходить в СМИ еще в прошлом месяце. Группа ученых из Гарвардского и Йельского университетов предложила “обмануть” Солнце “оригинальным, но пока еще не доказанным способом по борьбе с изменением климата”.

Но, как оказалось, речь шла лишь о том, чтобы проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения в принципе.

Как стало известно, идею подхватила другая группа гарвардских ученых, которая решила все же ее проверить в ходе эксперимента, который позволит определить влияние солнечной геоинженерии над нашей головой. Их эксперимент стоимостью в три миллиона долларов может начаться уже в следующем году, сообщает портал ScienceAlert.

Более подробно о проекте сообщает журнал Nature. Проект называется “Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации” (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, SCoPEx) и должен стать частью программы Гарвардского университета по изучению солнечной геоинженерии (Harvard’s Solar Geoengineering Research Program).

В то время как большинство исследований, посвященных воздействию распыленных химических веществ в атмосферу для охлаждения планеты, основаны на компьютерном моделировании, эксперимент SCoPEx предлагается провести в реальных условиях в стратосфере Земли. В ходе эксперимента на высоту около 20 километров над поверхностью Земли планируется запустить воздушный шар, с помощью которого будет выпущен небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина