Ученые хотят охладить Землю при помощи спреев

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Разговоры о подобном исследовании начали ходить в СМИ еще в прошлом месяце. Группа ученых из Гарвардского и Йельского университетов предложила “обмануть” Солнце “оригинальным, но пока еще не доказанным способом по борьбе с изменением климата”.
Но, как оказалось, речь шла лишь о том, чтобы проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения в принципе.
Как стало известно, идею подхватила другая группа гарвардских ученых, которая решила все же ее проверить в ходе эксперимента, который позволит определить влияние солнечной геоинженерии над нашей головой. Их эксперимент стоимостью в три миллиона долларов может начаться уже в следующем году, сообщает портал ScienceAlert.
Более подробно о проекте сообщает журнал Nature. Проект называется “Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации” (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, SCoPEx) и должен стать частью программы Гарвардского университета по изучению солнечной геоинженерии (Harvard’s Solar Geoengineering Research Program).
В то время как большинство исследований, посвященных воздействию распыленных химических веществ в атмосферу для охлаждения планеты, основаны на компьютерном моделировании, эксперимент SCoPEx предлагается провести в реальных условиях в стратосфере Земли. В ходе эксперимента на высоту около 20 километров над поверхностью Земли планируется запустить воздушный шар, с помощью которого будет выпущен небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция.
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