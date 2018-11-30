Суд запретил АМКУ рассматривать дело о сговоре АЗС группы "Приват"

Государственный исполнитель на заседании Антимонопольного комитета 4 декабря зачитал судебное решение о запрете АМКУ рассматривать дело об антиконкурентных согласованных действиях предприятий группы “Приват” на рынке горючего.

Об этом сообщают “Наші гроші”.

АМКУ должен был принять предварительные выводы по делу о заговоре “частных” автозаправок три недели назад – 13 ноября. Накануне заседания 8 ноября Окружной административный суд Киева в лице судьи Сергея Каракашьяна принял решение о запрете Комитету совершать любые действия по делу, пока не будет завершен судебный процесс по делу №826/16754/18, возбужденному по иску ООО “Болонья компани” против АМКУ о признании противоправным и отмене представления о предварительных выводах упоминавшегося расследования.

На заседании 4 декабря АМКУ продолжил рассмотрение по этому вопросу. Но в Комитет прибыл государственный исполнитель, который официально довел до сведения Комитета постановление о запрете рассмотрения дела.

Напомним, речь идет о расследовании антиконкурентных согласованных действий компаний ООО ПТФ “Авиас”, ООО “Торговый дом “Авиас”, ООО “Пром гарант плюс”, ООО “Альянс эволюшн”, ПАО “Укртатнафта” и 169 операторов АЗС (в т.ч. ПАО “Укрнафта” и ГП “Фирма “Укртатнафтасервис”).

Расследование антимонопольщиков стартовало в октябре 2016 года. Изначально исследовался заговор 75 компаний-операторов АЗС. В феврале 2018 года, как сообщал “Enkorr”, регулятор расширил перечень фигурантов до 178 компаний. В список ответчиков по делу вошли известные компании “Укрнафта”, “Укртатнафта” и “Авиас”.