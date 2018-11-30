"Трукамы" появились в Винницкой области: полиция ловит "лихачей"

Cпециальные устройства для измерения скорости TruCam получили винницкие полицейские. Теперь они могут фиксировать превышение скорости и наказывают желающих погонять.

Менее чем за сутки работы в области составили более сотни протоколов. Штрафы выписывают тем, кто в населенных пунктах едет быстрее 50 километров в час, а на трассе – превышает порог в 90 километров в час.

Заплатить за быструю езду придется от 250 до 500 гривен.

“По всей Украине езжу, еще нигде “трукамов” не видел. Здесь первый раз меня задержали”, – рассказывает водитель Сергей Костюченко.

Патрульные предупреждают, что с оплатой штрафов лучше не затягивать, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

“Когда водитель нарушившего транспортного средства будет пытаться пересечь границу, то у него возникнут определенные проблемы. Его, думаю, просто не выпустят за пределы границы, пока он не погасит этот штраф, пока не заплатит”, – отмечает патрульный Вадим Слета.