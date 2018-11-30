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В декабре киевляне смогут платить за проезд билетами с QR-кодом

В декабре киевляне смогут платить за проезд билетами с QR-кодом

Уже в этом месяце киевляне смогут оплатить проезд в наземном транспорте и метро пластиковыми электронными карточками и билетиками с QR-кодом через валидаторы, пишет Сегодня.

Как рассказали в департаменте информационных технологий КГГА, сейчас завершается тестирование новой системы техническими специалистами, которое стартовало в начале ноября.

“Специалисты проверяют на компьютере, подключены ли все валидаторы, как на них влияют погодные условия. Это тест комплексной работы системы, которая включает в себя не только валидаторы, но и бортовые компьютеры водителей”, – отметили в КГГА.

По словам пассажиров, на экранах валидаторов уже появились новые сообщения: “Поднесите карточку” и “Система закрыта”. Но электронные проездные карточки, пополняемые поездками, и одноразовые билетики с QR-кодом пока еще не продают. Их реализацию обещают начать в ближайшие пару недель. Карточки будут продавать кондукторы, их можно будет приобрести в кассах метро и “Киевпастранса”, боксах на остановках.

Что касается задержки запуска е-билета, то, как объясняют в КГГА, связано это с тем, что необходимо связать билетом воедино как наземный транспорт, так и подземку. В метро е-билет хотят запустить одновременно с трамваями, троллейбусами и автобусами. Для этого на каждой станции будет переоборудовано по одному турникету (там, где платят банковскими картами с системой PayPass), а в дальнейшем таких турникетов будет все больше.

По материалам Сегодня
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