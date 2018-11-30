ЕС начал размещение облигаций для предоставления полумиллиардной помощи Украине и Грузии

Европейский Союз начал размещение облигаций для того, чтобы направить привлеченные средства Украине в сумме €500 млн в рамках первого транша макрофинансовой помощи, согласованной неделей ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС на условиях анонимности.

“Мы выходим на рынок сейчас, в первую неделю декабря”, – сказал источник.

Из привлеченных средств также €15 млн будут направлены Грузии.

По словам источника, условия выдачи кредитов Украине и Грузии будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС – на 15 лет, с погашением в апреле 2033 года под 1,18% годовых.

Организаторами выпуска бондов выступают Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW и TD Securities. Завершение эмиссии ожидается через неделю, в понедельник, 11 декабря, сообщили банковские источники.

Справка finance.ua