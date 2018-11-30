Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 62 0

ЕС начал размещение облигаций для предоставления полумиллиардной помощи Украине и Грузии

ЕС начал размещение облигаций для предоставления полумиллиардной помощи Украине и Грузии

Европейский Союз начал размещение облигаций для того, чтобы направить привлеченные средства Украине в сумме €500 млн в рамках первого транша макрофинансовой помощи, согласованной неделей ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС на условиях анонимности.

“Мы выходим на рынок сейчас, в первую неделю декабря”, – сказал источник.

Из привлеченных средств также €15 млн будут направлены Грузии.

По словам источника, условия выдачи кредитов Украине и Грузии будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС – на 15 лет, с погашением в апреле 2033 года под 1,18% годовых.

Организаторами выпуска бондов выступают Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW и TD Securities. Завершение эмиссии ожидается через неделю, в понедельник, 11 декабря, сообщили банковские источники.

Справка finance.ua

  • В конце ноября Еврокомиссия одобрила решение о выделении Украине первого транша в €500 млн в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Помощь предоставляется при условии выполнения Украиной предварительных требований. Условия первого транша уже выполнены.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина