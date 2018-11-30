Россия хочет упростить предоставление гражданства РФ украинцам

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента оперативно подготовить поправки для упрощения получения украинцами гражданства РФ.

“В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с Администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые дают возможность открыть двери (для вступления в гражданство РФ – ред.), и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов”, – заявил Володин.

Ранее Путин говорил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев, и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.

Тем временем глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что за время усиленного контроля границы в связи с введением военного положения в 10 областях Украины пограничники не пропустили 600 граждан России, а РФ не пропустила несколько десятков граждан Украины.