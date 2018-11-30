РФ пыталась осуществить кибератаку на информсистемы судебных властей Украины — СБУ

Сотрудники СБУ блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

“Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась из-за рассылки по электронной почте зараженных вирусом подделанных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации. Сотрудники СБ Украины установили, что обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские ІР-адреса”, – отмечается в сообщении.

По выводам специалистов, замысел спецслужб РФ заключался в блокировании постоянного функционирования судебной информационной системы Украины. Благодаря общим мероприятиям с Государственной судебной администрацией и госспецсвязи удалось локализовать негативные акции кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие.