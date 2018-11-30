"МВФ готов выделить деньги" - Луценко

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил намерение выделить Украине новый транш.

Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, ссылаясь на данные встречи президента Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард.

“Международный валютный фонд заверил, что поддержка Украины продолжится. Новый транш будет выделен Украине. Кристин Лагард подтвердила лично Президенту Петру Порошенко, что несмотря на введение военного положения, Фонд продолжит сотрудничество с Украиной”, – цитирует Луценко “Голос Украины”.

“У меня состоялся конструктивный разговор с Президентом Порошенко, в ходе которого мы обсудили состояние ожидаемого соглашения stand-by. Президент проинформировал меня о ключевых параметрах бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и сейчас рассматривается сотрудниками МВФ. Его предварительная оценка является удовлетворительной, и ожидается, что процесс будет завершен в ближайшее время”, – сказала тогда Лагард.

Справка finance.ua