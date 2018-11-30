Германия не остановит "Северный поток - 2" ради Украины - эксперт

Даже с учетом внешнеполитических факторов, играющих не в пользу России в связи с Азовским кризисом, приостановить запуск российского газопровода в обход Украины “Северный поток – 2” сейчас не получится. Такое мнение в комментарии сайту “Сегодня” высказал экономист Борис Кушнирук.

“Думаю, что, к сожалению, не получится это сделать, в частности, из-за интересов крупного немецкого бизнеса и принцип “Германия – прежде всего”, который был провозглашен еще во времена Гитлера. К сожалению, эта фраза является основой (нынешней внешней политики ФРГ. – Авт.). Мы входим в очень непростой трагический период, когда в условиях глобального кризиса и спадов националистический контекст (когда каждый сам за себя, а все пусть погибает вокруг) является главным/основным направлением и движущей силой всех процессов. Поэтому, к сожалению, Германия, несмотря на понимание, что такие шаги могут нанести вред не только Украине, но и многим европейским странам, все равно будет это делать (поддерживать проект “Северный поток – 2”. – Авт.). Здесь интересы крупного бизнеса заключаются в том, чтобы зарабатывать на этом. Причем делать это по всему комплексу, начиная от производства оборудования для газопровода, и заканчивая тем, что крупные компании будут выполнять роль главного центра, через который будет идти газ дальше в Европу”, – пояснил он.

Комментируя заверения канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе визита в Украину в ноябре о некоторых возможных гарантиях для Украины по объемам транзита российского газа через украинскую территорию после запуска “Северного потока – 2”, эксперт подчеркнул, что “гарантии во внешней политике – наименее эффективный инструмент, на который можно рассчитывать”.

“Как известно, если международные соглашения ничего не стоят, то говорить о публичных заявлениях и устных договоренностях политиков вообще не следует. Они ничего не стоят. К этому надо относиться осознанно и с пониманием. Такова реальность”, – добавил экономист.