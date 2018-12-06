Аналитики назвали среднюю стоимость жилья в новостройках различных классов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Средняя стоимость жилья в новостройках Киева в зависимости от класса колеблется от 18 до 56 тысяч гривен. Об этом сообщает Лун.ua.
Эксперты отмечают, что рынок новостроек на сегодняшний день достаточно активен. Росту спроса на жилую недвижимость на первичном рынке способствуют программы лояльности и финансовые инструменты, предлагаемые застройщиками.
Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает на выбор три программы с разными банками (это “Кристалбанк”, “Укргазбанк” и “Глобус”). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру – в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании-застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.
Средняя стоимость по классам жилья
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько стоит главная елка страныВчера, 11:00 - 801 7
Услуга переноса мобильных номеров: озвучена дата запускаВчера, 16:00 - 3371 5
Автомобили из Америки штрафуют за несоответствие сертификацииПозавчера, 22:30 - 2523 5
ДТЭК получил прибыль благодаря росту добычи и изменению мировых цен на энергоносителиВчера, 06:00 - 499 3
Украина за 11 мес. экспортировала электроэнергию почти на $300 млн6 ч. назад - 130 2
Гройсман сообщил, сколько лет будет сохраняться дефицит Пенсионного фондаВчера, 19:00 - 9299 2
Услуга переноса мобильных номеров: озвучена дата запускаВчера, 16:00 - 3371 5
Банкирам не хватает платежеспособных заемщиковВчера, 14:00 - 1945 1
Чего больше всего опасается банковский сектор Украины в 2019 годуВчера, 21:00 - 1164
В ЕС назвали суммы, которые Украина ежегодно теряет из-за коррупцииВчера, 20:00 - 1085
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1380 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1297 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4501 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1850
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 1000