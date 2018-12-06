Аналитики назвали среднюю стоимость жилья в новостройках различных классов

Средняя стоимость жилья в новостройках Киева в зависимости от класса колеблется от 18 до 56 тысяч гривен. Об этом сообщает Лун.ua.

Эксперты отмечают, что рынок новостроек на сегодняшний день достаточно активен. Росту спроса на жилую недвижимость на первичном рынке способствуют программы лояльности и финансовые инструменты, предлагаемые застройщиками.

Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает на выбор три программы с разными банками (это “Кристалбанк”, “Укргазбанк” и “Глобус”). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру – в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании-застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

Средняя стоимость по классам жилья

эконом 18 000 грн/м²;

комфорт 20 600 грн/м²;

бизнес 35 400 грн/м²;