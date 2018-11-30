Цена на электроэнергию в Киеве самая низкая в Европе: кто и сколько платит

Среди жителей Европы у киевлян – наименьшая стоимость электроэнергии для бытовых потребителей. Так, в Киеве она составляет всего 3,64 евроцента за кВт/ч.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК “Нафтогаз Украины” Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

Киев находится на последнем 32 месте по показателю Household Energy Price Index (индексом стоимости электроэнергии для домохозяйств).

Так средняя стоимость электроэнергии для домохозяйств среди всех европейских столиц составляет 17,74 евроцента, для столиц стран-участниц ЕС – 18,85 евроцента.

Мои fiнансы:

Стоимость электроэнергии в Киеве – 3,64 евроцента.

Самая дорогая электроэнергия у жителей Копенгагена – 32,16 евроцента.

Берлин – 30,48 евроцента

Мадрид – 25,04 евроцента.

Ранее сообщалось, что с января украинцы будут платить за электричество по двум договорам.

Договоры о пользовании электрической энергией, заключенные потребителями с облэнерго, прекращают свое действие с 1 января 2019 года.

Надо будет заключить такие новые договоры:

о предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения;