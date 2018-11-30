Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 100 0

На западной границе уменьшились очереди

На западной границе уменьшились очереди

Все пункты пропуска на участке Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины работают в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

“Все пункты пропуска на участке Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины работают в штатном режиме в отличие от прошлой недели, когда владельцы авто с иностранной регистрацией ограничивали подъездные пути к границе”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в последние дни фиксируется отсутствие очередей перед пунктами пропуска и уменьшение количества транспортного потока, пересекающего государственную границу со странами Евросоюза.

Стоит отметить, что после вступления в силу законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, на участке западной границы фиксируется уменьшение пассажиропотока на 5% и транспортных средств почти на 15%. В первую очередь это связано с уменьшением количества граждан, которые ранее на автомобилях с иностранной регистрацией каждые пять дней выезжали за границу. Стоит напомнить, что для удобства путешествующих, на сайте Государственной пограничной службы Украины регулярно обновляется информация о ситуации перед пунктами пропуска на государственной границе.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина