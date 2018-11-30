На западной границе уменьшились очереди

Все пункты пропуска на участке Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины работают в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

“Все пункты пропуска на участке Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины работают в штатном режиме в отличие от прошлой недели, когда владельцы авто с иностранной регистрацией ограничивали подъездные пути к границе”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в последние дни фиксируется отсутствие очередей перед пунктами пропуска и уменьшение количества транспортного потока, пересекающего государственную границу со странами Евросоюза.

Стоит отметить, что после вступления в силу законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, на участке западной границы фиксируется уменьшение пассажиропотока на 5% и транспортных средств почти на 15%. В первую очередь это связано с уменьшением количества граждан, которые ранее на автомобилях с иностранной регистрацией каждые пять дней выезжали за границу. Стоит напомнить, что для удобства путешествующих, на сайте Государственной пограничной службы Украины регулярно обновляется информация о ситуации перед пунктами пропуска на государственной границе.