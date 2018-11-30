Проверки утилизаторов опасных отходов продолжатся в следующем году

В 2019 году Минприроды проверит 28 предприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами.

Об этом свидетельствуют данные ГРС.

Проверки спецпредприятий начнутся в январе. 8 января Минприроды проверит ПАО “Укрнафта” и ООО “Житомиркоммунсервис”. 21 января контроллеры придут с проверками на ООО “Винэкоресурс”.

Напомним, за время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складировали их на стихийных свалках, утверждают профильные эксперты.

Разрешение на проверки Минприроды получило лишь с 2018 года и сразу начало масштабный аудит сферы. В целом до конца 2018 года эковедомство обещало проверить 130 спецпредприятий.