По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (33,533 млн и 47,657,884 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 31). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,19-28,20 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму более 81, 723 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,2400 – 1 000

28,2000 – 10 000

28,2000 – 2 000

28,1900 – 1 500

28,1800 – 15 000

28,1800 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1500 – 5 000

28,1600 – 50 005

28,1600 – 5 000

28,1700 – 30 000

28,1700 – 5 000

28,1700 – 25 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1950 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1404 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.