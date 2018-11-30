На границах ЕС въезжающих будет встречать робот со встроенным детектором лжи

В 2019 году людей, въезжающих в Евросоюз будет проверять специальная компьютерная программа. Об этом пишет DW.

Сообщается, что людей на границе будет встречать анимационный персонаж в виде полицейского, который проверит все документы, включая визу, загранпаспорт и доказательства финансовой состоятельности. Машина будет анализировать ответы человека и определять, лжет ли он или нет.

Если человек успешно прошел испытание на этом своеобразном детекторе лжи, он не будет подвергаться контролю со стороны сотрудников пограничной службы. А вот в противном случае ему предстоит пройти полную процедуру пограничного и таможенного контроля.

В 2019 году такая компьютерная программа в тестовом режиме будет установлена на отдельных пограничных участках вдоль внешней границы ЕС, в частности, в Литве, Венгрии и Греции.

Новая компьютерная система пограничного контроля должна помочь выявить в большом потоке въезжающих лиц нелегальных мигрантов и людей, связанных с криминальным миром.