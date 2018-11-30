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Пул на более 6,5 млрд грн из залоговых активов НБУ выставлен на продажу - ФГВФЛ

Пул на более 6,5 млрд грн из залоговых активов НБУ выставлен на продажу - ФГВФЛ

На продажу выставлен лот активов, учитываемых на балансе АО «Еврогазбанк», ПАО «КБ «Актив-Банк» и АО «Златобанк» номинальной стоимостью почти 6,5 млрд грн.

Об этом говорится на странице ФГВФЛ.

В состав пула вошли, в частности, активы по агросектору, земля, отель со СПА комплексом в Трускавце.

Все активы, попадающие в состав пула, были неоднократно выставлены на индивидуальные торги в системе ProZorro.Продажи. И даже после понижения цены до 20% от номинала не были проданы.

В данном случае торги будут проходить впервые с понижением цены от 20% до 4% от номинала. Электронный аукцион начинается 19 декабря с 9-30 час. до 10-00 час.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц этим пулом начинает второй этап продажи залоговых активов НБУ с привлечением международных советников в рамках совместного «пилотного проекта» с НБУ, который начался еще в прошлом году. К реализации привлечена компания ООО «Дебтекс Украина» (дочерняя компания DebtX). В ее функции входит выбор наилучшей стратегии продаж и организация торгов.

По материалам Finance.UA
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