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Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку

Активы ВТБ Банка передадут принимающему банку

Активы ВТБ Банка, в котором 28 ноября была введена временная администрация, собираются передать принимающему банку. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил конкурс, чтобы его выбрать. Условия конкурса изложены в телеграмме ФГВФЛ №40-23560.

В документе уточняется, что принимающему банку будут переданы все гарантированные обязательства ВТБ Банка. «Для вашего банка — это возможность быстро расширить свою ресурсную базу и увеличить долю на рынке банковских услуг», — подчеркивается в нем.

Там также уточняется несколько важных моментов для заинтересованных финучреждений:

Победителю конкурса передаются все гарантированные вклады. Их сумма на 27 ноября составляет 944 млн. грн.

Победитель конкурса получит от Фонда финансовую поддержку. Сумма средств, перечисленная Фондом, равняется разнице между принятыми вкладам и размером премии, предложенной банком в рамках конкурса.

Принимающий банк получает вклады с сохранением условий договоров по срокам, валютам и пр..

Участие в конкурсе могут принять все платежеспособные банки, участники которых не связаны с лицами из ВТБ Банка. Предыдущая квалификация в НБУ или аккредитация в Фонде — не требуются. Участник конкурса должен получить в Нацбанке вывод по возможности принять соответствующую сумму обязательств.

Справка finance.ua

  • 28 ноября была введена временная администрация.
По материалам УБР
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