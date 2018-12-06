Какие профессии исчезнут из-за роботов

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Ученые из Центра научно-технологического прогнозирования при НИУ ВШЭ назвали профессии, которым грозит исчезновение из-за роботизации.
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Отмечается, что с вероятностью в 91–99% могут исчезнуть профессии раздельщиков мяса и рыбы и сборщиков электромеханического оборудования.
Кроме того, под угрозой исчезновения находятся сельскохозяйственные инспекторы, технические специалисты по геологии, специалисты по продажам в ретейле, кредитные аналитики, а также риэлторы, офисные клерки и технические специалисты по медкартам и записям.
Одним из наиболее чувствительных секторов, на который уже давят новые технологии, выступает оптовая и розничная торговля, а также профессии, связанные с ремонтом, заявил директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ Александр Чулок.
По оценке аналитиков, крайне низкая вероятность исчезновения (от 0,14% до 0,44%) — у гидрологов, руководителей, учителей, следователей полиции и социальных работников.
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