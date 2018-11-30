За год безвиза украинцы 20 миллионов раз пересекали границы ЕС - Порошенко

Только за год действия безвизового режима, в период с 11 июня 2017 года по 11 июня 2018 года, украинцы 20 млн раз пересекали границы стран Евросоюза.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

“Скоро исполнится полтора года безвизовому режиму. За год с 11 июня 2017 года по 11 июня 2018 года наши граждане 20 млн раз пересекали границу Европейского Союза. Это не значит, что 20 млн граждан (пересекали границу – ред.), а потому что некоторые ездили несколько раз, но 20 млн пересечений, и это количество существенно возрастает”, – сказал Порошенко.

В этом контексте он напомнил, что во время открытия вместе с президентом Словакии Андреем Киской символических дверей в ЕС оппоненты заявляли, что безвиз не нужен, потому что большинство украинцев не смогут им воспользоваться.

“Но примерно два месяца назад был выдан 10-миллионный биометрический паспорт гражданина Украины (для выезда за границу). А это значит – надо (безвизовый режим – ред.)”, – акцентировал Порошенко.

Он также напомнил, что сейчас почти 130 стран, в том числе страны ЕС, ввели безвизовый режим для граждан Украины.