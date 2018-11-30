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В Goldman Sachs назвали сценарий развития отношений Китая и США

В Goldman Sachs назвали сценарий развития отношений Китая и США

Новый виток торговой войны между США и Китаем может начаться после встречи глав США и Китая на саммите Большой двадцатки в Аргентине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Goldman Sachs Group Inc.

Эксперты назвали три сценария, по которому могут сложиться отношения США и КНР после переговоров Трампа и Си Цзиньпина. По одному из них, взаимные торговые пошлины остаются в силе, но обе стороны согласились продолжать переговоры об отмене торговой войны.

“На наш взгляд, наиболее вероятный вариант – это продолжение эскалации: таможенные ставки вырастут до 25% на весь импорт, который уже находится под дополнительными пошлинами, также тарифы распространятся на оставшийся китайский импорт”, – считают эксперты Goldman Sachs.

Аналитики считают, что в ближайшем будущем страны не откажутся от введенных таможенных ставок. Также подчеркивается, что участники рынка “сфокусированы на встрече лидеров как на потенциальном переломном моменте в эскалации экономической напряженности” между США и Китаем.

Подчеркивается также, что если позитивная договоренность не будет достигнута, это может привести к замедлению росту экспорта китайских товаров в ближайшие месяцы. По мнению аналитиков, рост экономики Китая в начале 2019 года замедлится, но снижение курса юаня в этом году, вероятно, смягчит последствия. В Goldman Sachs заключили, что импортные пошлины также окажут влияние на внутренний спрос Китая, что увеличит неопределенность в краткосрочной перспективе.

Американские компании планируют переносить производство из Китая в другие страны. Это связано с сокращением доходов из-за торговой войны США и Китая. Бизнес США убежден в том, что больше страдает от торгового спора, чем предприятия из других стран. Эти данные приводятся в опросе Американской торговой палаты, в котором исследовали 219 компаний – треть всего производственного сектора.

По материалам УБР
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