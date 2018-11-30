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Honda планирует полностью отказаться от дизельных авто к 2021 году

Honda планирует полностью отказаться от дизельных авто к 2021 году

К 2021 году в Европе компания Honda полностью откажется от автомобилей с дизельными двигателями.

Такое заявление сделал Дэйв Ходжетт, управляющий директор Honda в Великобритании.

В ближайшие годы Honda планирует, особенно на европейском рынке, делать акцент на «зеленые» технологии. Вместо дизельных машин европейцам предложат гибриды и электромобили. Эпоха дизельных авто компании Honda в Европе закончится со снятием с производства Honda Civic текущего модельного года. А это произойдет ближе к концу 2020 года.

Honda планирует, что к 2025 году примерно 67% автомобилей, которые она продает на Старом Континенте, будут иметь электрическую силовую установку. Такая цель поставлена в стратегическом плане развития.

Первой «хондовской» моделью, которая лишится дизельных моторов, станет Honda CR-V нового поколения. Она вместо дизеля получит новую гибридную силовую установку с 1,5 л бензиновым двигателем с турбонадувом и электромотором. Японцы ожидают, что в Европе будет ежегодно продаваться примерно по 30 000 гибридных кроссоверов CR-V.

По материалам autonews.ua
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