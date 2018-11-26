Резкий обвал и рост: дали прогноз по биткоину в следующем году

Биткоин в марте 2019-го опустится до отметки в $2 тыс. (по состоянию на 29 ноября – $4,3 тыс).

Такой прогноз со ссылкой на аналитиков рынка опубликовало издание Fxteam. Биткоин уже неоднократно резко падал в цене, а если сравнить его график за 2018 год с показателями 2014-го, можно заметить, что сейчас индустрия находится в подобной ситуации, как четыре года назад.

В целом эксперты называют пять причин для того, чтобы курс биткоина снова перешел к росту в марте 2019-го.

Batkk. Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange ( ICE ) готовится запустить платформу для институциональных инвесторов Bakkt. Запуск состоится 24 января 2019 года.

Fidelity. Холдинговая компания Fidelity Investments, под управлением которой находятся активы на сумму в $2,1 трлн, запускает криптовалютное подразделение.

Bitcoin- ETF . Комиссия по ценным бумагам и биржам США ( SEC ) изучает заявку на запуск Bitcoin- ETF от криптовалютного стартапа SolidX. Регулятор должен дать ответ до марта 2019 года.

Фьючерсы от Nasdaq. Одна из крупнейших фондовых бирж в мире Nasdaq готовится запустить фьючерсы на первую криптовалюту в сотрудничестве с VanEck. Новый продукт будет запущен в первом квартале 2019 года.