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В Крыму продали санаторий "Ливадия" российскому бизнесмену из санкционного списка

В Крыму продали санаторий "Ливадия" российскому бизнесмену из санкционного списка

В аннексированном Россией Крыму приближенный к Кремлю российский бизнесмен Константин Малофеев купил санаторий “Ливадия”, расположенный рядом с Ливадийским дворцом в Ялте.

Отмечается, что Малофеев является основателем российского телеканала “Царьград”, и находится под международными санкциями.

Сообщается, что россиянин купил санаторий “Ливадия” за 509 миллионов рублей.

Общая площадь всех зданий составляет почти 30 тысяч квадратных метров с оборудованием и мебелью.

В издании добавляют, что санаторий находится на склоне горы Могаби на юге полуострова, он был создан на базе бывшей летней резиденции царской семьи Романовых.

Согласно украинскому законодательству санаторий находится в собственности Верховной Рады Украины и предприятия украинских профсоюзов “Укрпрофздравница”.

По материалам Радио Свобода
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