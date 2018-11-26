Если хотите больше ориентироваться в налогах и правовых отношениях

Обычно о главных событиях и изменениях законодательства мы рассказываем в нашем Telegram канале @Finance_ukr . Ведь важно понимать, как принятые законы влияют на наш кошелек, соблюдение прав и дальнейшую жизнь.

Мы понимаем, что бухгалтерам, юристам, предпринимателям и всем, кто ежедневно имеет дело с правовыми документами, важно вовремя знать обо всех изменениях и детально разбираться во всех нюансах и последствиях для работы.

Поэтому сегодня подобрали телеграм-каналы, которые специализируются на праве и помогут быть в курсе всех событий отрасли.

Анализ принятых законов, комментарии специалистов и актуальные новости будут интересны не только специалистам, но и всем, кто хочет понимать, что происходит вокруг. Просмотрите публикации в предложенных каналах и убедитесь сами.

Также не забудьте подписаться на наш канал @Finance_ukr .

Полезные каналы в Telegram о законах, налогах и финансах:

«Дебет-Кредит» – канал о налогах и финансах от «Дебет-Кредит», крупнейшего сервиса для бухгалтеров в Украине. Начал работать еще в апреле 2016 года и сейчас насчитывает более 7000 подписчиков. Это на порядок больше, чем в других тематических каналах для бухгалтеров. В течение дня дает 3-5 важнейших новостей, а по понедельникам – полезный обзор «Главное за неделю».

Податки, бізнес, економіка – о налогах, бизнесе и экономике простым языком: аналитика, консультации, тренды в Украине и мире. Полезно, просто, интересно. Зайдите на канал и убедитесь в этом сами.

Блог юриста – здесь интересно рассказывают о праве в Украине и не только. Дайджесты главных правовых событий, анализ законопроектов, разбор судебной практики, юридические консультации по наиболее важным вопросам. Самый популярный на сегодня юридический канал, на котором публикуются известные адвокаты Украины и проводятся розыгрыши от таких партнеров, как ЮрКнига, ipLex и другие. Канал пригодится не только лицам, так или иначе связанным с юриспруденцией, но и рядовым гражданам.

KVADRA PRAVO – телеграм-канал был создан с целью информирования и рекомендаций в области права. Специалисты анализируют изменения законодательства и судебной практики, разъясняют и расставляют акценты, отделяя главное.

Я-Куркуль – успешные фермеры, новые технологии, секреты урожая и аграрная экономика. Здесь есть все, что нужно фермеру, вашему агроному, бухгалтеру или зоотехнику.

Юридична Газета – для юристов и о юристах. Аналитические материалы на правовую тематику, новости юридического рынка Украины и мира, мониторинг отечественного и международного законодательства, анализ законопроектов, интервью с ведущими юридическими специалистами, комментарии экспертов, интересные инфографики, анонсы мероприятий и даже комиксы.

Судова практика – ваша ежедневная подборка интересных судебных решений, актуальных правовых позиций Верховного Суда и свежих новостей функционирования судебной ветви власти Украины.

Минфин – канал известного украинского сайта, здесь сообщают о важных изменениях законодательства и о событиях, влияющих на бизнес и инвестиции.

Ежедневные подборки о главном на юридическом рынке найдете на канале LegalHub.

Law & Events – мир юридических ивентов. Это единственный ресурс, на котором вы найдете полезную информацию по нетворкингу, обзоры, календарь юридических мероприятий в Украине. Law & Events поможет вам не тратить время на поиски событий, а находить их быстро и легко.