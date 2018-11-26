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Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество

Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет Сегодня.

Прокуратура Северного округа штата Техас заявила, что Джаред Райс обманул сотни инвесторов на $4 млн. Кроме того, его обвиняют в махинациях с незарегистрированными ценными бумагами и в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации.

Джаред Райс рекламировал AriseBank как “первый децентрализованный банк”. В рамках проекта он обещал инвесторам банковские счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), связанные с Visa дебетовые и кредитные карты, а также криптовалютные сервисы на базе собственного токена AriseCoin.

“На самом деле AriseBank не был уполномочен проводить банковские операции в Техасе, не был застрахован FDIC и не имел никаких партнерских отношений с Visa”, — заявили прокуроры штата.

Если Джареда Райса признают виновным, ему грозит 120 лет тюрьмы.

“Северный округ Техаса не потерпит вопиющего обмана такого рода”, — прокомментировала дело прокурор США по Северному округу штата Техас Нили Кокс.

По материалам Сегодня
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