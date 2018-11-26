Евросоюз выделит 4 млн евро для создания новых ОСМД в Украине

Европейский союз и Программа развития ООН (ПРООН) запускают двухлетний проект “Обьединения совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений” с целью стимулировать и поддержать создание объединений совладельцев многоквартирных домов в 24 областях Украины.

Об этом сообщил директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра.

Таким образом, 2 тыс. новых ОСМД будет создано и в общем 4 тыс. ОСМД пройдут обучение по управлению энергоэффективными проектами.

Как указано, около 480 тыс. человек получат прямую выгоду от реализации проекта, и не менее чем 1 млн украинцев повысят свою осведомленность в сфере энергоэффективности.

“Много лет мы с ЕС работали с различными ОСМД. Эта программа позволит создать более 2 тыс. новых ОСМД. Эта идея получения кредитов еще не совсем закрепилась среди граждан. Во всех регионах Украины ПРООН будет работать над вопросами улучшения”, – сказал он.

По его словам, ПРООН начинает внедрение нового проекта.

“Чтобы поддержать устойчивое развитие городов и общин, а также удовлетворить потребность людей в качественном жилье, ПРООН начинает внедрение нового проекта, задача которого – мобилизовать совладельцев многоквартирных домов в Украине и помочь им значительно улучшить энергоэффективность зданий за счет уменьшения потребления и стоимости энергии”, – сказал он.