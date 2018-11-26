По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,401 млн и 49,627 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 24). Максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17-28,18 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 79 активных заявок по доллару на сумму более 84,028 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

32,1300 – 99 000

28,3000 – 1 000

28,2300 – 8 800

28,2000 – 10 000

28,1700 – 500

28,1200 – 120 000

28,1200 – 75 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1500 – 5 000

28,1500 – 3 000

28,1500 – 10 000

28,1600 – 5 000

28,1700 – 7 000

28,1700 – 99 000

28,1700 – 30 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2031 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3279 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.