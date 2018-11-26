По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,401 млн и 49,627 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 24). Максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17-28,18 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 79 активных заявок по доллару на сумму более 84,028 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
32,1300 – 99 000
28,3000 – 1 000
28,2300 – 8 800
28,2000 – 10 000
28,1700 – 500
28,1200 – 120 000
28,1200 – 75 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,1500 – 5 000
28,1500 – 3 000
28,1500 – 10 000
28,1600 – 5 000
28,1700 – 7 000
28,1700 – 99 000
28,1700 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2031 грн
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3279 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.