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Аудиосообщения в WhatsApp изменятся до неузнаваемости

Аудиосообщения в WhatsApp изменятся до неузнаваемости

В свежем обновлении WhatsApp будет исправлена работа функции аудиосообщений мессенджера.

Как пишет издание The Sun, после обновления программы в WhatsApp появится возможность воспроизводить несколько аудиосообщений как одно. Таким образом, отправленные одно за другим послания будут объединены в единое целое в правильном порядке.

Для того, чтобы прослушать несколько аудиосообщений, нужно будет просто нажать на верхнее из них, и воспроизведение будет запущено. Пока эта возможность доступна только в бета-версии приложения. Неизвестно, когда именно функция появится в основной версии.

По материалам internetua.com
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