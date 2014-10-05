VW примет участие в создании крупнейшей сети зарядных станций в Великобритании

Немецкая автомобильная корпорация Volkswagen и британская розничная сеть Tesco объединили свои усилия, чтобы развернуть крупнейшую публичную зарядную сеть для электромобилей (EV) в Великобритании.

Инвестиции в проект оцениваются в «многие миллионы фунтов стерлингов», передает телеканал CNBC.

Обе фирмы объявили 30 ноября, что в течение следующих трех лет они установят около 2,5 тыс. зарядных устройств на парковках вблизи примерно 600 магазинов Tesco по всему Соединенному Королевству.

Член правления Volkswagen U.K. Майк Орфорд сообщил CNBC по телефону, что его компания намерена поощрять британцев к покупке электрических транспортных средств, устраняя беспокойство о том, где и когда можно зарядить свой электромобиль.

«Люди, которые живут в многоквартирных домах и захотят приобрести EV, не смогут заряжать его у себя дома, поскольку им приходится парковаться на улице. Но если они скажут: ”ОК, я буду дважды в неделю заезжать в магазины Tesco”, тогда их идея окажется жизнеспособной», — сказал Орфорд.

В США в 2018 г. уже зарегистрировано более 120 тыс. новых «альтернативных автомобилей», что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

На крупнейших торговых площадках Tesco электромобилисты смогут выбирать между бесплатной зарядкой на устройствах мощностью 7 кВт или воспользоваться платной услугой на быстрых зарядных станциях мощностью 50 кВт. При этом вовсе не обязательно быть клиентом торговой сети Tesco, сообщил Орфорд.

«Это немного похоже на подключение мобильного телефона: большинство из нас не дожидается, когда батарея разрядится, — сказал глава Volkswagen U.K. — Владельцы электромобилей могут поставить свое транспортное средство на подзарядку даже на те 10 мин., которые они потратят на покупку пинты молока».

Затраты на развертывание сети обе компании разделили между собой. Конкретные суммы не называются, но сообщается, что речь идет о многомиллионных инвестициях.